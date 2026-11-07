Opera da romanzo criminale Nella lirica c’è un fattaccio

Arditissimo Maggio Fiorentino, mette in scena l’opera tratta da un bestseller, poi film e persino serie tv. Regia di Popolizio, partitura di Piovani. Il Nyt resta di stucco: il melodramma può parlare al presente
Gli italiani non ne hanno abbastanza della saga criminale di Giancarlo De Cataldo, «Italians can’t get enough of “Romanzo Criminale”, a best-selling novel that has been made into a hit film, a bigger hit Tv show and now, an opera» ha scritto il New York Times, in una corrispondenza impaginata nel fogliettone della prima pagina, per dare la notizia, prima ancora che di una «prima assoluta mondiale», di un’altra prima assoluta: l’evento praticamente mitologico di una storia che passa «from page to