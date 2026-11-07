il successo di De Cataldo nella sua terza vita nuova

Opera da romanzo criminale Nella lirica c’è un fattaccio

Daniela Preziosi
07 novembre 2026 • 19:00
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Arditissimo Maggio Fiorentino, mette in scena l’opera tratta da un bestseller, poi film e persino serie tv. Regia di Popolizio, partitura di Piovani. Il Nyt resta di stucco: il melodramma può parlare al presente

Gli italiani non ne hanno abbastanza della saga criminale di Giancarlo De Cataldo, «Italians can’t get enough of “Romanzo Criminale”, a best-selling novel that has been made into a hit film, a bigger hit Tv show and now, an opera» ha scritto il New York Times, in una corrispondenza impaginata nel fogliettone della prima pagina, per dare la notizia, prima ancora che di una «prima assoluta mondiale», di un’altra prima assoluta: l’evento praticamente mitologico di una storia che passa «from page to

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.