Da “ordine” a “radical chic”, le parole per capire la destra

Francesco Gallino ha curato un’antologia lessicale per leggere il mondo conservatore contemporaneo. Probabilmente i termini preferiti variano a seconda delle sensibilità: ma a unire tutti è un certo nemico

true false

Quali sono le parole della destra? Alcune sono evidenti, quasi scontate: tradizione, ordine, famiglia. Altre sembrano appartenere solo ad alcuni segmenti della destra, più vicini al centro: libertà, merito. Le parole della destra è anche il titolo di un’antologia appena uscita per Einaudi, a cura di Francesco Gallino, nella quale ognuno di questi termini viene analizzato da uno studioso – incluso il sottoscritto – con lenti e focali differenti. L’approccio genealogico permette al lettore di osse