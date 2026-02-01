Cultura

Oriente e Occidente s’incontrano a Grottaferrata. Sotto l’occhio vigile di un monaco catalano

Giovanni Maria Vianstorico
01 febbraio 2026 • 11:00

Papa Leone ha nominato il vescovo Manuel Nin Güell, già responsabile dei cattolici di rito bizantino, superiore dell’abbazia alle porte di Roma. Una storia lunga un millennio, sopravvissuta a tormentate crisi e mille ostacoli

Un monaco spagnolo arriva come vescovo nei Castelli romani per decisione di papa Leone, che ieri ha nominato Manuel Nin Güell superiore del monastero di Grottaferrata, minuscolo frammento del cristianesimo orientale alle porte di Roma. Per dieci anni in Grecia come esarca apostolico, cioè responsabile dei cattolici di rito bizantino, il catalano Nin entra così a far parte – ed è una prima volta – della Conferenza episcopale italiana. Formatosi a Roma e divenuto cittadino italiano, il sessantanov

Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).