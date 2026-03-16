l’ambivalenza che annacqua

Gli Oscar del silenzio: la guerra è il convitato di pietra

Priyanka Chopra Jonas e Javier Bardem che con le spille \\\"No alla guerra\\\" e \\\"Palestina libera\\\", è stato una delle poche voci politiche della cermonia (foto Epa/Ansa)
Priyanka Chopra Jonas e Javier Bardem che con le spille \\\"No alla guerra\\\" e \\\"Palestina libera\\\", è stato una delle poche voci politiche della cermonia (foto Epa/Ansa)
Priyanka Chopra Jonas e Javier Bardem che con le spille "No alla guerra" e "Palestina libera", è stato una delle poche voci politiche della cermonia (foto Epa/Ansa)
Teresa Marchesi
16 marzo 2026 • 08:08

Il mal di pancia dell’élite americana del cinema verso le amministrazioni oscurantiste ha il vizio cronico di dissiparsi davanti allo show: sorridi a favore di camera che ti passa. Allora, bravo a Sean Penn, vincitore del premio come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra: la sua assenza è stata la presenza più rumorosa della serata

Meno male che c’è Sean Penn. Da assente per il suo incontestabile Oscar come attore non protagonista di Una battaglia dopo l’altra è stato la presenza più rumorosa ed eloquente della nottata hollywoodiana numero 98. Più eloquente perfino di Javier Bardem, che pure in questi Oscar di guerra col silenziatore si è posizionato a voce alta e con tanto di statement appuntati sulla giacca: «No alla guerra» e «Palestina libera». Cerimonia quaresimale, perché il mal di pancia dell’élite americana del cin

Per continuare a leggere questo articolo

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.