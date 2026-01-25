c’è vita a hollywood

Le nomination di Sinners: dobbiamo solo resistere fino all’alba

Teresa Marchesi
25 gennaio 2026 • 17:00

Quello che ha catapultato il B-movie politico di Ryan Coogler al record di nomination di sempre è un atto plebiscitario di resistenza. Un atto anche spettacolarmente provocatorio. L’Academy non è Trump ma può lanciare segnali al mondo. A modo suo e con i mezzi di cui dispone

Non sappiamo quanti Oscar si porterà a casa davvero Sinners (per l’Italia I peccatori). Quello che ha catapultato il B-movie politico di Ryan Coogler al record di nomination di sempre, 16 contro le 14 totalizzate da  Eva contro Ev a, Titanic e La La Land, è un atto plebiscitario di resistenza. Atto spettacolarmente provocatorio, perché l’Academy avrebbe potuto concentrare i voti sull’altro film politico in lizza, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, piazzato a ridosso con 13 candi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.