Oscuri fantasmi della società. Così Nazzi racconta le sette

In Profeti del buio (Mondadori), il giornalista si dedica a con la consueta misura e precisione, a raccontare un mondo tetro e terrificante. Esplorando storie di movimenti settari, fa venire alla luce le storie di vittime e carnefici

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«Mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni»: è uno degli incipit più noti nel mondo dei podcast italiani, ed è quello che apre ogni puntata di Indagini dal 2022. Una dichiarazione d’intenti oltre che una definizione professionale. Stefano Nazzi è infatti uno dei più apprezzati giornalisti italiani. Si occupa di cronaca nera e giudiziaria seguendo alcuni tra i casi più famigerati della storia italiana e non solo. La sua firma contiene un’idea di misura e di precisione chirurgic