il libro

Oscuri fantasmi della società. Così Nazzi racconta le sette

Giacomo Giossi
10 ottobre 2026 • 07:00
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In Profeti del buio (Mondadori), il giornalista si dedica a con la consueta misura e precisione, a raccontare un mondo tetro e terrificante. Esplorando storie di movimenti settari, fa venire alla luce le storie di vittime e carnefici

«Mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni»: è uno degli incipit più noti nel mondo dei podcast italiani, ed è quello che apre ogni puntata di Indagini dal 2022. Una dichiarazione d’intenti oltre che una definizione professionale. Stefano Nazzi è infatti uno dei più apprezzati giornalisti italiani. Si occupa di cronaca nera e giudiziaria seguendo alcuni tra i casi più famigerati della storia italiana e non solo. La sua firma contiene un’idea di misura e di precisione chirurgic

Giacomo Giossi
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Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici