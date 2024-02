Seconda serata di Sanremo, non sono ancora arrivata al livello di deprivazione di sonno necessario a farmi dire che tutte le canzoni sono belle a modo loro, ma sono già al punto in cui stanotte ho sognato che questo festival era truccato e lo vincevano i Maneskin.

21.12 – Le olimpiadi

Delle Olimpiadi invernali del 2026 me ne frega meno che del campionato di calcio, ma degli ermellini calabresi mi importa più della mia stessa vita. Non riesco a descrivere l’orgoglio e l’entusiasmo che provo ogni volta che vedo quelle due testine fare capolino sul palco dell’Ariston. Tina e Milo, siete la ragione per cui io mi sento italiana, nonostante sia nata su un’isola a mille e duecento chilometri da Cortina: abbiamo fatto l’Italia, ora facciamo le mascotte. Voto 10

21.05 – La Sad e Renga e Nek

I ragazzi de La Sad si vestono come i pinguini di Mary Poppins e presentano la versione del multiverso padano di Colapesce Dimartino, ossia Renga Nek. Di questa canzone io non riesco a capire nulla se non una serie di suoni indistinti, credo sia la stessa cosa che prova Renga quando gli fanno ascoltare una cantante donna. Voglio dar loro un 6 democratico, quasi paraculo direi, perché essendo una persona che frequenta i corsi di total body so quanto sia importante la loro esistenza per alcune donne sopra i cinquanta con addominali scolpiti dal pilates.

20.58 – Ghali e Fred de Palma

Ghali mani di forbici presenta il primo cantante in gara, Fred De Palma, che io francamente pensavo fosse un regista. Fred ha una palma tatuata sotto l’occhio, potrei imitarlo e farmi un ulivo nello stesso posto. A questo pezzo manca qualcosa, qualcosa tipo Baby K. Voto 6- per l’onestà intellettuale di ammettere di essere la causa del pianto di qualcuno.

20.52 – Ruggero

Ruggero ci ricorda che noi under 80 siamo solo ospiti di questo mondo chiamato Rai. Possiamo invadere la rete per una settimana all’anno fingendo di essere a casa nostra, ma la verità è che dovremmo toglierci le scarpe e portare un cabaret di paste in segno di grande educazione. Poi, se facciamo i bravi, alla fine di questo Sanremo Ruggero ci regala anche un paio di caramelle Rossana prima che torniamo ai nostri anfratti di internet. Voto 9

20.47 – La sigla

La nuova sigla di Sanremo mi destabilizza. Perché abbiamo rinunciato al parappapapparà? Chi ha avuto questa idea nefasta di sdradicare il riflesso pavovliano del “Perché Sanremo è Sanremo”?. Voto 5, nostalgia canaglia

20.43 – Daniele Cabras e Mattia Stanga

Daniele Cabras ha una grande fortuna, e quella fortuna si chiama Mattia Stanga. Voto 6+, dove il più è di incoraggiamento

20.40 – Paola e Chiara

Paola e Chiara hanno uno sguardo tra l’assente e il trasognato. Non so se è per il gobbo posizionato in basso o se è un effetto di qualche delizioso tranquillante che hanno preso prima del Prima Festival ma io vorrei aprire mille varchi di luce con loro. Voto 8

20.31 – L’INIZIO

La prima è filata liscia, trenta canzoni eseguite con la precisione di un orologio svizzero, Amadeus sciolto e concentrato come un tennista che vince gli Australian Open – Ama, non ti preoccupare, sei l’unico rosso di cui abbiamo bisogno su quel palco –, Mengoni spigliato e preciso nonostante non abbia scritto letterine al sé stesso del passato, Fiorello che con una battuta sui cani antidroga e le feste con allarme bomba si tiene stretto il primato da me conferito di persona più divertente di sempre della televisione italiana.

Ma siccome noi non siamo qui per il bel canto, i bei completi bianchi, i bei testi impegnati e soprattutto, non siamo qua per gli acuti di Piero de Il Volo, tutto ciò non basta. Ieri abbiamo fatto l’aperitivo, stasera ci meritiamo come minimo una prima portata di tipico caos sanremese, e non parlo delle mossette pazzarelle che fanno i cantanti in gara per colpa di quella tortura che ci siamo autoimposti detta anche Fantasanremo.

Tanti ospiti, anche internazionali, Giorgia alla co-conduzione – un’espressione che francamente mi ricorda il Jobs Act –, e la mossa ecologista di Amadeus che per non far stare con le mani in mano i quindici che stasera sono a riposo li ha messi a presentare gli altri quindici che cantano, se non è garanzia di disordine pubblico questa. Raccolgo la steffatta lasciatami dalla collega Giulia Pilotti che spero a questo punto stia già dormendo con i centrioli sugli occhi e Fiorella Mannoia di sottofondo, e che la serata numero due abbia inizio. O come direbbe Alfa, Vai!

