Ma l'uso smodato dell'autotune fa punti al Fantasanremo? Perché non mi spiego come un cantante possa scegliere in autonomia di avere la voce di Wall-E schiacciato in una porta.

Comunque il robot di Sangiovanni canta una propria canzone con una giovane donna spagnola molto carina, ma non si sono messi d'accordo sulla stagione in cui ci troviamo: lei è in prendisole, lui è pronto per i grandi freddi. Le cover in spagnolo se non sono cantate da Laura Pausini non mi interessano, 5.