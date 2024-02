Non è il momento di rammollirsi, si sa che in una maratona l’ultimo chilometro è sempre il più duro. Non che nessuna di noi due abbia mai corso una maratona, o più di cinquanta metri per prendere l’autobus, ma ci sembra una metafora pertinente per il tipo di abnegazione che la visione integrale del festival della canzone italiana richiede. Siamo sufficientemente idratate e pronte a partire, per l’ultima volta.

Per il gran finale diventeremo una cosa sola come Renga Nek, un mostro mitologico brizzolato e con tanti anelli pronto a elargire ricchi premi e cotillon.

(Alice e Giulia)