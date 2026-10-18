Una cosa un po’ problematica: che significa parlare d’amore

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C’è un racconto di Čechov, si intitola Nemici, dove c’è scritto che gli innamorati si capiscono meglio, tra di loro, quando tacciono. E la scena d’amore che mi piace di più, tra tutte quelle che ho letto, è alla fine di Delitto e castigo, Sonja ha seguito Raskol’nikov in Siberia, e una volta, Raskol’nikov è sulla riva di un fiume e si trova di fianco Sonja, che gli dà la mano, e lui la stringe. Sono soli, nessuno li vede, la guardia di scorta è voltata e guarda da un’altra parte e improvvisament