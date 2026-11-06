Il tempo passa per tutti noi, ma Dylan si riarrangia sempre

Ieri a Roma c’è stata la seconda data italiana del suo Lights of Autumn Tour in Europa. Chiedersi perché suoni ancora è superfluo: una voce così non può fare a meno di cantare

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Quando Bob Dylan compare sul palco del Palazzo dello Sport di Roma sappiamo già che non parlerà, che lascerà dire tutto alla musica. Le canzoni sono il suo modo di esprimersi, di tirare fuori sentimenti, è con le canzoni che Dylan parla, come un monaco in preghiera. Dylan indossa la felpa con cappuccio che lo tiene defilato dagli sguardi: non è il cappuccio nero che portava il giorno prima quando ha incontrato papa Leone XIV; stavolta è bianco. Antonio Spadaro, sottosegretario vaticano alla Cult