Il viaggio di Prevost

Papa Leone vola in Africa, il continente insaguinato e dimenticato ma «polmone» per la Chiesa

Giovanni Maria Vianstorico
12 aprile 2026 • 07:00

Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale sono i paesi che ospiteranno il pontefice nella sua prima “missione” africana. Il continente da decenni è ormai prioritario per la Santa Sede: i viaggi papali con tappe africane – dal primo di Paolo VI a quello di Leone XIV – sono 47 

In un contesto internazionale oscurato da guerre, papa Leone parte per il primo viaggio africano, un itinerario che dal 13 al 23 aprile riguarderà mezzo continente, attraverso quattro paesi: Algeria, Angola, Camerun e la piccola Guinea Equatoriale. L’Africa è insanguinata da conflitti feroci, trascurati dai media internazionali che se ne occupano episodicamente, e una veglia di preghiera presieduta dal pontefice per implorare la pace si è svolta in Vaticano poche ore prima della partenza. Solo p

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).