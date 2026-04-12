Papa Leone vola in Africa, il continente insaguinato e dimenticato ma «polmone» per la Chiesa

Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale sono i paesi che ospiteranno il pontefice nella sua prima “missione” africana. Il continente da decenni è ormai prioritario per la Santa Sede: i viaggi papali con tappe africane – dal primo di Paolo VI a quello di Leone XIV – sono 47
In un contesto internazionale oscurato da guerre, papa Leone parte per il primo viaggio africano, un itinerario che dal 13 al 23 aprile riguarderà mezzo continente, attraverso quattro paesi: Algeria, Angola, Camerun e la piccola Guinea Equatoriale. L’Africa è insanguinata da conflitti feroci, trascurati dai media internazionali che se ne occupano episodicamente, e una veglia di preghiera presieduta dal pontefice per implorare la pace si è svolta in Vaticano poche ore prima della partenza. Solo p