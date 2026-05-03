8 maggio 2025-8 maggio 2026

Un anno di papa Leone XIV, il primo pontefice globale

Giovanni Maria Vianstorico
03 maggio 2026 • 07:00

L’8 maggio il cardinale Prevost veniva eletto pontefice. La sua candidatura si era profilata e affermata nei giorni precedenti al riparo di indiscrezioni e di martellanti previsioni mediatiche. Un’importante raccolta di suoi testi pronunciati tra il 2001 e il 2013 ne rivelano le motivazioni religiose profonde e l’acuta sensibilità sociale.

Un anno fa Prevost veniva eletto papa ancor prima dell’inizio del conclave, durato ventiquattro ore e terminato nel pomeriggio dell’8 maggio. La candidatura del cardinale nato a Chicago si era profilata e affermata nei giorni precedenti al riparo di indiscrezioni e di martellanti previsioni mediatiche. Che tra i molti nomi non omettevano quello del prelato statunitense, giovane missionario e poi vescovo in Perù, tanto a lungo da averne preso la cittadinanza. Ma nelle liste dei papabili prevaleva

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Giovanni Maria Vian
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Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví