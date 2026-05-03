Un anno di papa Leone XIV, il primo pontefice globale

L’8 maggio il cardinale Prevost veniva eletto pontefice. La sua candidatura si era profilata e affermata nei giorni precedenti al riparo di indiscrezioni e di martellanti previsioni mediatiche. Un’importante raccolta di suoi testi pronunciati tra il 2001 e il 2013 ne rivelano le motivazioni religiose profonde e l’acuta sensibilità sociale.