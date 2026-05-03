Un anno di papa Leone XIV, il primo pontefice globale

L’8 maggio il cardinale Prevost veniva eletto pontefice. La sua candidatura si era profilata e affermata nei giorni precedenti al riparo di indiscrezioni e di martellanti previsioni mediatiche. Un’importante raccolta di suoi testi pronunciati tra il 2001 e il 2013 ne rivelano le motivazioni religiose profonde e l’acuta sensibilità sociale.
Un anno fa Prevost veniva eletto papa ancor prima dell’inizio del conclave, durato ventiquattro ore e terminato nel pomeriggio dell’8 maggio. La candidatura del cardinale nato a Chicago si era profilata e affermata nei giorni precedenti al riparo di indiscrezioni e di martellanti previsioni mediatiche. Che tra i molti nomi non omettevano quello del prelato statunitense, giovane missionario e poi vescovo in Perù, tanto a lungo da averne preso la cittadinanza. Ma nelle liste dei papabili prevaleva