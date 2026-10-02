Pastorale del sesso americano. Bello il calcio sotto la pioggia

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Sabato (scorso) Quando ero piccolo ero affascinato dai Teddy boys e, in genere, dalle bande di ribelli inglesi del dopoguerra. Il mio inno segreto lo cantava Ricky Shayne: «A Liverpool c’erano mille dei Mods, / il loro capo era l’amico Bob. / Erano mille ma i Rockers di più, / erano forti, più forti dei Mods...». Poi l’amico Bob viene ucciso e Ricky abbandona. La canzone del congedo è tristissima: «Vi saluto amici Mods, / devo andarmene da voi. / La mia vita non è qui». Non l’ascoltavovolentieri