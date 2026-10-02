Pastorale del sesso americano. Bello il calcio sotto la pioggia

Per esplorare le conseguenze (letterarie e politiche) di un certo atto negli States ci vorrebbe un saggio. Lo spettacolo della Nazionale a Bursa: lo diceva Mario Monicelli, quando piove non serve recitare
Sabato (scorso) Quando ero piccolo ero affascinato dai Teddy boys e, in genere, dalle bande di ribelli inglesi del dopoguerra. Il mio inno segreto lo cantava Ricky Shayne: «A Liverpool c’erano mille dei Mods, / il loro capo era l’amico Bob. / Erano mille ma i Rockers di più, / erano forti, più forti dei Mods...». Poi l’amico Bob viene ucciso e Ricky abbandona. La canzone del congedo è tristissima: «Vi saluto amici Mods, / devo andarmene da voi. / La mia vita non è qui». Non l’ascoltavovolentieri