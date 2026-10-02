spaghetti & moretti

Pastorale del sesso americano. Bello il calcio sotto la pioggia

Antonio D’Orrico
02 ottobre 2026 • 19:24
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Per esplorare le conseguenze (letterarie e politiche) di un certo atto negli States ci vorrebbe un saggio. Lo spettacolo della Nazionale a Bursa: lo diceva Mario Monicelli, quando piove non serve recitare

Sabato (scorso) Quando ero piccolo ero affascinato dai Teddy boys e, in genere, dalle bande di ribelli inglesi del dopoguerra. Il mio inno segreto lo cantava Ricky Shayne: «A Liverpool c’erano mille dei Mods, / il loro capo era l’amico Bob. / Erano mille ma i Rockers di più, / erano forti, più forti dei Mods...». Poi l’amico Bob viene ucciso e Ricky abbandona. La canzone del congedo è tristissima: «Vi saluto amici Mods, / devo andarmene da voi. / La mia vita non è qui». Non l’ascoltavovolentieri

Antonio D’Orrico
Antonio D’Orrico
Antonio D’Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)