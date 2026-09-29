Pizzi fotografava le miserie. Ma amava tutti i suoi soggetti

Pigiava la tastiera del suo archivio, a caso apparivano Sandra Milo con un quintale di aragoste ancora vive, Andreotti con il boccone, le fauci spalancate di Paolo Cirino Pomicino e di Gianni De Michelis, Vittorio Emanuele di Savoia che faceva il trenino attorno a un tavolo. È stato testimone del teatrino della Seconda Repubblica, ma senza mai giudicare

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La prima volta che ho lavorato con lui, fine estate 2002, ero appostato sotto il portone dello studio di Cesare Previti, quando all’ora del tramonto vidi da solo entrare l’avvocato-deputato Niccolò Ghedini, con un fascio di carte sottobraccio. Era in discussione alla Camera una delle tanti leggi ad personam del governo Berlusconi che dovevano salvare Previti e il suo capo dai processi. Quella visita di Ghedini in via Cicerone, con il favore delle tenebre, era la prova di quello che si sospettava