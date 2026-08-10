Nell’italietta del boom

Poli contro la Balena bianca, la critica dietro la leggerezza

Angelo Pannofino
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10 agosto 2026 • 18:31

La chiave per decifrare il codice del personaggio è tutta in un avverbio: «Apparentemente». La censura alla sua Rita da Cascia, infatti, è stata religiosa solo di facciata. Dietro era politica  

“LA SANTA PROFANATA” strilla il titolone in maiuscole rosse dalla copertina del settimanale pornolibertario Abc del 14 gennaio 1968, e accanto l’immagine in bianco e nero a tutta pagina di una ragazza nuda, il seno coperto da un drappetto, audace per l’epoca mentre oggi viene quasi il dubbio che la profanata possa esser lei. La santa è invece Rita da Cascia, la cui vita veniva portata in scena in quei giorni «nel più irriverente spettacolo dell’anno», questo il sottotitolo, «applaudito dalla gen

Angelo Pannofino
Angelo Pannofino
Angelo Pannofino

Giornalista e autore.
(foto di: Elisa Ci Penagini)