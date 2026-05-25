Porto Rico, l’isola sospesa che a Venezia viene rappresentata

Due osservatori complementari: il cinema d'archivio di Sofía Gallisá Muriente e la pittura naïf di José Ruiz tra le tonalità minori volute da Koyo Kouoh per la 61. Biennale
Alla Biennale d’Arte di Venezia – In Minor Keys – la rappresentanza del Porto Rico non è un’escursione nel folklore ma un’analisi dell’anomalia. L’isola caraibica resta giuridicamente un «territorio non incorporato» statunitense dal 1898, quando passò dalla Spagna agli Stati Uniti d’America come “possesso” alla fine della guerra ispano-americana: un eufemismo per definire l’ultima colonia moderna americana, un luogo che appartiene a una nazione senza farne parte. I suoi cittadini hanno il passap