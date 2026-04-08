in sala dal 16 aprile

Potere, fragilità e interessi. Sul pianeta dei ricchissimi

Teresa Marchesi
08 aprile 2026 • 19:02

In La donna più ricca del mondo Klifa prende sputo dalla cronaca sensazionalistica e dalla bufera mediatica (quella dell’affaire Bettencourt) per indagare su potere e fragilità, solitudine e controllo, affetti autentici e sordidi interessi

L’ Affaire Bettencourt non è entrato nel DNA degli elettori italiani come in quello dei francesi. Non abbiamo vissuto in prima persona l’escalation dello scandalo politico-finanziario che ha segnato i destini di ministri e presidenti (uno solo: Nicolas Sarkozy), non prima comunque di aver deliziato i tabloid golosi di baruffe dinastiche. Potremo quindi goderci da spettatori privilegiati – attenti più all’oggetto-film che all’esatta corrispondenza di cronache e ricostruzione – La donna più ricca

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Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.