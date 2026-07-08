Il Premio Strega e il vitello dai piedi di balsa. Ogni tanto si parla ancora di libri

Nella canzone di Elio e le Storie tese di 30 anni fa la storia ruota attorno a pettegolezzi e maldicenze tra gli animali: il vitello dai piedi di balsa viene accusato di aver diffuso falsità sul vitello dai piedi di cobalto. Era satira. Oggi può sembrare un documentario sul Premio letterario

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L’8 luglio il Premio Strega si trasferisce per la finale in Piazza del Campidoglio, lasciando il consueto ninfeo di Villa Giulia. Non un capriccio scenografico, ma una celebrazione: 80 anni del premio, gli stessi della Repubblica, di cui lo Strega è, in fondo, un fratello letterario. Il primo libro vincitore, il 5 luglio 1947, fu Tempo di uccidere di Ennio Flaiano. Rai 3 trasmetterà la cerimonia in diretta, con Pino Strabioli e Gloria Campaner a officiare la liturgia. Maria e Goffredo Bellonci,