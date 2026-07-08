La vigilia

Il Premio Strega e il vitello dai piedi di balsa. Ogni tanto si parla ancora di libri

Beppe Cottafavieditor
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08 luglio 2026 • 06:00

Nella canzone di Elio e le Storie tese di 30 anni fa la storia ruota attorno a pettegolezzi e maldicenze tra gli animali: il vitello dai piedi di balsa viene accusato di aver diffuso falsità sul vitello dai piedi di cobalto. Era satira. Oggi può sembrare un documentario sul Premio letterario

L’8 luglio il Premio Strega si trasferisce per la finale in Piazza del Campidoglio, lasciando il consueto ninfeo di Villa Giulia. Non un capriccio scenografico, ma una celebrazione: 80 anni del premio, gli stessi della Repubblica, di cui lo Strega è, in fondo, un fratello letterario. Il primo libro vincitore, il 5 luglio 1947, fu Tempo di uccidere di Ennio Flaiano. Rai 3 trasmetterà la cerimonia in diretta, con Pino Strabioli e Gloria Campaner a officiare la liturgia. Maria e Goffredo Bellonci,

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 