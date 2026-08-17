È la prima generazione laureata con ChatGpt. Ora incombe il lavoro

Sempre di più sono sostituiti i ruoli entry-level con l’intelligenza artificiale, soprattutto nel settore tecnologico e in quello manifatturiero. Un ulteriore scoglio per i giovani che escono dall’università ben abituati all’uso di ChatGPT e affini

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Su Instagram è diventato immediatamente virale un video girato lo scorso maggio in cui, durante i festeggiamenti per una festa di laurea, gli amici della festeggiata si sono presentati con un “ospite speciale” (che in realtà avevamo già visto presente, più o meno dodici mesi fa, nelle classiche cene di fine anno scolastico, immortalate dai ragazzi delle superiori e postate sui social): un manichino in giacca e cravatta, con la testa a forma del logo di ChatGPT. La festeggiata, con la corona d’al