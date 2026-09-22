Pro vita, sovranisti e suprematisti. La denatalità mette a rischio i diritti

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C’è un filo sottile che lega l’inverno demografico all’emancipazione femminile e agli slogan urlati da conservatori e movimenti di destra: servono più bambini. Un filo che rischia di stringersi attorno a due generazioni di donne: Millennials e Gen Z. Per capire che cosa sta succedendo, basta volgere lo sguardo all’America, dove nasce il movimento pro vita, la cui onda lunga arriva in tutta Europa, Italia compresa. Il quadro è preoccupante: se da una parte il crollo delle nascite è oggettivamente