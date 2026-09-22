l’inverno demografico e l’emancipazione femminile

Pro vita, sovranisti e suprematisti. La denatalità mette a rischio i diritti

Anna Ferri
Anna Ferri
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22 settembre 2026 • 07:00

C’è un filo sottile che lega l’inverno demografico all’emancipazione femminile e agli slogan urlati da conservatori e movimenti di destra: servono più bambini. Un filo che rischia di stringersi attorno a due generazioni di donne: Millennials e Gen Z. Per capire che cosa sta succedendo, basta volgere lo sguardo all’America, dove nasce il movimento pro vita, la cui onda lunga arriva in tutta Europa, Italia compresa. Il quadro è preoccupante: se da una parte il crollo delle nascite è oggettivamente

Anna Ferri
Anna Ferri
Anna Ferri

Giornalista e autrice, vive a Modena. Ha scritto il romanzo Basquiat - viaggio in Italia di un formidabile genio (Aliberti) e i racconti Madre padre e Opera struggente a Modena di un formidabile genio: Basquiat (Il Dondolo).

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