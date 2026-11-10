In bilico tra l’incubo e il quotidiano, un Prodigio a teatro

Lo spettacolo tratto dal romanzo di Fabrizio Sinisi ha esordito al LAC di Lugano e approderà al Teatro Vascello di Roma, dal 13 al 22 novembre, nell’ambito del Romaeuropa Festival. Sinisi ha stupito il panorama letterario con la sua opera prima e allo stesso tempo ha ricordato al panorama teatrale che i drammaturghi hanno belle storie da raccontare, se solo si lascia loro il tempo e il modo di farlo
Fabrizio Sinisi è uno di quei nomi che compare con frequenza nei più importanti cartelloni teatrali. In altre parole: fa il drammaturgo, cioè un lavoro che in Italia raramente riesce a essere tale. Ma non è difficile immaginare la reazione di produttori e registi, se avesse detto loro: «Ho avuto un’idea per un copione: un giorno, in una città senza nome che potrebbe essere Milano oppure Roma, compare una nuvola a forma di faccia che conduce lentamente la società sull’orlo di un delirio collettiv