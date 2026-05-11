Le opere letterarie non sono l’eredità del nonno, consigli per “sostituire” i Promessi sposi

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Un romanzo dovrebbe essere letto per intero alle superiori, non importa in quale anno – i romanzi hanno senso soltanto se vengono presi interi: i “passi scelti” non sembrano che poesie senza ritmo. E allora quale? Uno che non presenti difficoltà linguistiche: un romanzo del Novecento

La querelle che si è aperta sulla lettura integrale (o quasi) dei Promessi sposi nelle scuole superiori, se spostarla dalla fine del primo alla fine del secondo biennio, mi pare il tentativo di ricostruire un edificio cominciando dal tetto; essendo rimasto sempre, purtroppo o per fortuna, estraneo all’insegnamento secondario, ed essendo quindi inesperto del necessario lavoro di organizzazione degli orari, di come stringere il molto nel poco, il solo contributo che posso dare è un’opinione radica