Scuola a pezzi e cassonetti in fiamme: la protesta nel disordine del sistema

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Sappiamo che in alcuni casi le manifestazioni in Francia sono diventate violente. Non mi interessa analizzare chi e perché abbia creato disordine, né promuovere la violenza (sono una signora seduta a una scrivania: ci vuole anche senso del ridicolo). Mi incuriosisce però l’idea di ordine, con le contraddizioni che porta. Mi incuriosisce chi ritiene di essere paladino dell’ordine e depositario della sua definizione