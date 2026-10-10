Scuola a pezzi e cassonetti in fiamme: la protesta nel disordine del sistema

Sappiamo che in alcuni casi le manifestazioni in Francia sono diventate violente. Non mi interessa analizzare chi e perché abbia creato disordine, né promuovere la violenza (sono una signora seduta a una scrivania: ci vuole anche senso del ridicolo). Mi incuriosisce però l’idea di ordine, con le contraddizioni che porta. Mi incuriosisce chi ritiene di essere paladino dell’ordine e depositario della sua definizione
Oggi userò il secondo principio della termodinamica per dimostrare che un cassonetto in fiamme è più ordinato di una scuola. Quando le persone scendono in piazza a manifestare contro qualcosa, e la manifestazione non è silenziosa come alcuni la vorrebbero, o pacifica (dissenso educato, controllato, mani garbate, tante brave persone), quando invece di avere proteste carine come cuccioli di koala accade che la poubelle (il cassonetto francese) prenda fuoco, allora si parlerà di caos. La città nel