soldi e sentimento

Scuola a pezzi e cassonetti in fiamme: la protesta nel disordine del sistema

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
10 ottobre 2026 • 17:38
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Sappiamo che in alcuni casi le manifestazioni in Francia sono diventate violente. Non mi interessa analizzare chi e perché abbia creato disordine, né promuovere la violenza (sono una signora seduta a una scrivania: ci vuole anche senso del ridicolo). Mi incuriosisce però l’idea di ordine, con le contraddizioni che porta. Mi incuriosisce chi ritiene di essere paladino dell’ordine e depositario della sua definizione

Oggi userò il secondo principio della termodinamica per dimostrare che un cassonetto in fiamme è più ordinato di una scuola. Quando le persone scendono in piazza a manifestare contro qualcosa, e la manifestazione non è silenziosa come alcuni la vorrebbero, o pacifica (dissenso educato, controllato, mani garbate, tante brave persone), quando invece di avere proteste carine come cuccioli di koala accade che la poubelle (il cassonetto francese) prenda fuoco, allora si parlerà di caos. La città nel

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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