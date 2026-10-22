Quando le proteste ci sono ma nessuno le ascolta: un confronto con l’antichità

La storia antica conserva i primi esempi della forza associativa, dallo sciopero degli operai egiziani del XII secolo a.C. alla secessione della plebe romana. Una condizione comune non produce per forza un’azione comune: servono alleanze, obiettivi e strumenti che rendano possibile sostenerla, trasformando proteste individuali in lotte collettive
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Una casa in cui abitare, una scuola in cui imparare. C’è qualcosa di impressionante nella modestia delle richieste intorno a cui si stanno raccogliendo le proteste europee di queste settimane. In Spagna si manifesta per poter continuare a vivere nelle città in cui si lavora, in Francia gli studenti chiedono insegnanti, aule adeguate, condizioni che rendano effettivo il diritto all’istruzione. Prima ancora di avanzare richieste per costruire il futuro che desideriamo, sembra necessario contrattar