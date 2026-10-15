I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio

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Naotaka Yamamoto

Naotaka Yamamoto realizza opere utilizzando il nastro adesivo come principale materiale espressivo. Attraverso ritratti e composizioni ispirate alla moda, esplora le emozioni umane, il movimento e la narrazione. Su Instagram è @tanoshiki_tokoroe.

Jeffrey Phillips

Jeff è un illustratore australiano che ama disegnare le persone nella loro quotidianità. Su Instagram è @Jeff_the_peff.

Julia Specht

Le illustrazioni di Julia danno forma all’astratto e rendono visibile ciò che è più oscuro, restituendone la bellezza attraverso uno sguardo giocoso e leggero. Su Instagram è @ju.liaspecht.

Freakering

Esperto in video, 3D e graphic design. Laureato in Arti Multimediali e Tecnologiche, insegna a Napoli e Roma. 3D Artist Manager nel settore Mixed Reality e olografia per lusso e design. Su Instagram è @_freakering_. (Credit illustrazione - l'idea e i disegni originali sono di Samuela Maggi).

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