Queenager e Il tempo del la la la, Littizzetto subito seconda. Fino al manganello semiotico

Il primo romanzo dell’amatissima attrice, conduttrice, scrittrice e torinese per destino, vocazione e testardaggine topografica, fa il suo esordio al secondo posto, tra Ammaniti e Robecchi. Primo nella saggistica La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista di Tomaso Montanari

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Cosa succede al cantautore quando, giunto a metà canzone, non sa più come andare avanti? Fino a quel momento tutto filava: parole magnifiche, rime ben pettinate, ispirazione in forma, coerenza musicale. Poi, d’improvviso, il vuoto. Il precipizio del senso. Allora prende tempo. E lalleggia. Fa «la la la». Che non è una resa: è una sospensione, un ponte provvisorio sul nulla, un modo elegante di non confessare che la musa è uscita a prendere un caffè e non ha lasciato detto quando torna. Primo r