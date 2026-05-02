La classifica dei libri

Queenager e Il tempo del la la la, Littizzetto subito seconda. Fino al manganello semiotico

Beppe Cottafavieditor
02 maggio 2026 • 13:42

Il primo romanzo dell’amatissima attrice, conduttrice, scrittrice e torinese per destino, vocazione e testardaggine topografica, fa il suo esordio al secondo posto, tra Ammaniti e Robecchi. Primo nella saggistica La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista di Tomaso Montanari

Cosa succede al cantautore quando, giunto a metà canzone, non sa più come andare avanti? Fino a quel momento tutto filava: parole magnifiche, rime ben pettinate, ispirazione in forma, coerenza musicale. Poi, d’improvviso, il vuoto. Il precipizio del senso. Allora prende tempo. E lalleggia. Fa «la la la». Che non è una resa: è una sospensione, un ponte provvisorio sul nulla, un modo elegante di non confessare che la musa è uscita a prendere un caffè e non ha lasciato detto quando torna. Primo r

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Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 