Quei romanzi che indagano il rapporto fra uomini e donne

Quest’epoca così sensibile all’equità nelle relazioni sta facendo credere a scrittori e scrittrici che amore e sesso siano una trincea politica. Da Lina e il sasso a Non scrivere di me

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Sono un sindacalista, ispeziono i luoghi di lavoro a rischio. Applico il decreto legislativo 81/08, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Entro nelle fabbriche e nei cantieri, verifico che rispettino le precauzioni previste dalla legge. Un venerdì sono passato in ufficio, non avevo più appuntamenti in programma. Sento qualcuno battibeccare fuori dalla porta. Mi alzo dalla scrivania, apro e li vedo. Sono infagottati: una con un soprabito e un fazzolettone che le avvolge la testa e il