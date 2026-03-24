Il sindacalista dei personaggi indaga

Quei romanzi che indagano il rapporto fra uomini e donne

Tiziano Scarpa
24 marzo 2026 • 20:03

Quest’epoca così sensibile all’equità nelle relazioni sta facendo credere a scrittori e scrittrici che amore e sesso siano una trincea politica. Da Lina e il sasso a Non scrivere di me

Sono un sindacalista, ispeziono i luoghi di lavoro a rischio. Applico il decreto legislativo 81/08, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Entro nelle fabbriche e nei cantieri, verifico che rispettino le precauzioni previste dalla legge. Un venerdì sono passato in ufficio, non avevo più appuntamenti in programma. Sento qualcuno battibeccare fuori dalla porta. Mi alzo dalla scrivania, apro e li vedo. Sono infagottati: una con un soprabito e un fazzolettone che le avvolge la testa e il

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Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa

Romanziere, poeta e drammaturgo. Il suo ultimolibroè La penultima magia (Einaudi 2020). Tra i titoli più recenti, Stabat Mater(Einaudi 2008, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte altramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020)