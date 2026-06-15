Quello che già Manzoni aveva capito della violenza (e qualcuno ancora no)

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Al di là della vicenda giudiziaria che seguirà il suo corso, le parole del senatore Francesco Silvestro sulla donna che lo ha accusato di stupro rispondo a un certo pregiudizio che attraversa molti prodotti pop italiani (ad esempio Fantozzi). Ma di contro già nei Promessi Sposi è chiaro come il fulcro della questione non sia mai la presunta “bellezza” e sempre l’esercizio del potere