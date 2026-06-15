Quello che già Manzoni aveva capito della violenza (e qualcuno ancora no)

Al di là della vicenda giudiziaria che seguirà il suo corso, le parole del senatore Francesco Silvestro sulla donna che lo ha accusato di stupro rispondo a un certo pregiudizio che attraversa molti prodotti pop italiani (ad esempio Fantozzi). Ma di contro già nei Promessi Sposi è chiaro come il fulcro della questione non sia mai la presunta “bellezza” e sempre l’esercizio del potere
A beneficio di chi nell’ultima settimana abbia vissuto in un eremo privo di contatti con il mondo e di rete internet, riassumiamo per sommi capi l’”affaire bel ragazzo” che ha visto protagonista il senatore Francesco Silvestro, accusato da parte di una imprenditrice del vino di averle usato violenza durante un colloquio di natura professionale, svoltosi a febbraio del 2025 nel suo ufficio. Attualmente presidente della commissione Bicamerale per gli affari regionali, 55 anni, contattato da Repubb