Questa è la mia casa, la casa dov’è? I pontefici e le loro residenze

Dal 14 marzo Leone XIV abita nell’“appartamento”, come nella curia romana si designa la residenza papale al terzo piano del palazzo cinquecentesco che incombe su piazza San Pietro. Dopo i dodici anni di Bergoglio trascorsi a Santa Marta , al confine meridionale del Vaticano, Prevost ci ha messo dieci mesi per trasferirsi nelle stanze dove hanno vissuto nove pontefici a partire da Pio X, oltre un secolo fa.

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Dal 14 marzo Leone XIV abita nell’“appartamento”, come nella curia romana si designa la residenza papale al terzo piano del palazzo cinquecentesco che incombe su piazza San Pietro. Dopo i dodici anni di Bergoglio trascorsi a Santa Marta, al confine meridionale del Vaticano, Prevost ci ha messo dieci mesi per trasferirsi nelle stanze dove hanno vissuto nove pontefici a partire da Pio X, oltre un secolo fa. Impegnativi si sono rivelati infatti i lavori di restauro necessari per ambienti non più ab