il ritorno al palazzo apostolico di Leone XIV

Questa è la mia casa, la casa dov’è? I pontefici e le loro residenze

Giovanni Maria Vianstorico
22 marzo 2026 • 07:00

Dal 14 marzo Leone XIV abita nell’“appartamento”, come nella curia romana si designa la residenza papale al terzo piano del palazzo cinquecentesco che incombe su piazza San Pietro. Dopo i dodici anni di Bergoglio trascorsi a Santa Marta, al confine meridionale del Vaticano, Prevost ci ha messo dieci mesi per trasferirsi nelle stanze dove hanno vissuto nove pontefici a partire da Pio X, oltre un secolo fa.

Dal 14 marzo Leone XIV abita nell’“appartamento”, come nella curia romana si designa la residenza papale al terzo piano del palazzo cinquecentesco che incombe su piazza San Pietro. Dopo i dodici anni di Bergoglio trascorsi a Santa Marta, al confine meridionale del Vaticano, Prevost ci ha messo dieci mesi per trasferirsi nelle stanze dove hanno vissuto nove pontefici a partire da Pio X, oltre un secolo fa. Impegnativi si sono rivelati infatti i lavori di restauro necessari per ambienti non più ab

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).