Faccia a faccia con il diavolo, visioni e universi di Flannery O’Connor

Per la scrittrice, cattolica irriducibile, le incursioni diaboliche che profanano l’equilibrio umano ed emotivo di partenza sono continue e vengono quasi iscritte a un principio di necessità: nel senso che l’ordine si dà solo in virtù della loro presenza, del loro verificarsi

true false

Una volta, una persona a cui tengo molto mi ha raccontato di essere stata a Lourdes in viaggio con i genitori. All’epoca di questa storia era soltanto un bambino. Quel che lo aveva colpito in misura maggiore, anche più dell’umanità variopinta, ambulante di pellegrini difformi e parlanti una babele di lingue diverse era il continuo richiamo al diavolo. Il diavolo, per antonomasia, si traveste. Si cela sotto vesti appariscenti, seducenti, anomale. Per questo, restando indietro, rallentando rispett