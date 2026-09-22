intervista al cantautore

Rareș: «Si fa musica solo per soldi e non più per esprimersi. Rallentare è stato salvifico»

Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma
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22 settembre 2026 • 07:00

Dal primo album nel 2020 ad oggi, quello musicale è stato un viaggio colmo di tappe e sperimentazioni, che ha portato il cantautore fino a Sincero, l’ultimo disco. «Una delle cose più importanti che sento di aver sviluppato negli anni è un rapporto con il corpo inteso come mente decentrata»

Rareș è il suo nome, l’etimologia incerta: raro, unico, oppure “dai capelli radi”. Lui di capelli ne ha molti e lunghi, occhiali tondi, un sorriso tenero. È nato in Romania ed è cresciuto a Venezia, ha studiato musica elettronica a Bologna e si è stabilito a Milano. Dal primo album nel 2020 ad oggi, anche quello musicale è stato un viaggio colmo di tappe e sperimentazioni, che lo ha portato fino a Sincero, l’ultimo disco. Un successo straordinario e un tour ininterrotto, da maggio fino al prossi

Pietro Turano
Pietro Turano
Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma

Pietro Turano è attore, autore e attivista LGBTQIA+, nato a Roma nel 1997. Ha interpretato Filippo Sava nel cast di "SKAM Italia" su Netflix ed è autore nonché voce del Podcast "Eclissi" e del format teatrale "Eclissi Talk". Parallelamente alla carriera di attore e autore, Pietro è un attivista impegnato per i diritti delle persone LGBTQIA+ in qualità di Vice Presidente di Arcigay Roma e consigliere nazionale di Arcigav. Inoltre è parte dello Staff di Lazio Pride ed è stato Portavoce di Gay Center / Gay Help Line. Dal 2021 ha collaborato con testate nazionali come La Repubblica e L'Espresso, scrivendo di diritti e cultura, mentre dal 2024 è curatore del festival FR*CINEMA di Roma. Ha ricevuto il Premio CIDU per i diritti umani dal gruppo interministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.