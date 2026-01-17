Recuperare la profondità della Shoah: tra politicizzazioni e banalizzazioni

Di fronte alle complessità del post 7 ottobre, il mondo dell’istruzione si interroga sulle modalità di trasmissione del passato. Solo un’educazione rigorosa, complessa e capace di restituire la Shoah nella sua profondità storica e morale può consentire al Giorno della memoria di mantenere un significato civile autentico, non ridotto a rito retorico o strumento di scontro politico

Di fronte alle complessità del post 7 ottobre, il mondo dell’istruzione si interroga sulle modalità di trasmissione del passato. Negli ultimi mesi moltissimi insegnanti si sono trovati, spesso in silenzio e con grande fatica, a porsi una domanda che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata quasi impensabile per chi ha fatto della Shoah il cardine della propria educazione alla memoria: come raccontare oggi la Shoah dopo il 7 ottobre e la guerra di Gaza? Come gestire le domande, spesso cariche di emo