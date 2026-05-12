Resistenza, lavoro e diritti: cosa vedremo a Cannes

Questa edizione del Festival sembra puntare più sulla sostanza che sull’apparenza. Con tanta politica. Sono le giurie a rendere interessanti i premi: Park Chan-wook presidente è garanzia di qualità

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Da molti segnali, il Festival di Cannes numero 79 sembra puntare meno sull’apparenza che sulla sostanza. Parto dai margini, che tanto margini non sono. Il Palestine Film Institute ha appena annunciato una presenza operativa sulla Croisette supportata da un primo lungo elenco di partner. L’obiettivo è «trasformare la sopravvivenza in struttura», in sostanza creare un network di solidarietà industriale che permetta agli artisti di lavorare «con dignità, continuità e assistenza». Hashtag #ReelSolid