la falsa contrapposizione tra sapere e saper fare

Per il mercato e non per gli studenti, la riforma dei tecnici nasce vecchia

Mila Spicola
11 maggio 2026 • 07:00

Gli studenti in piazza ricordano che la domanda non è se la scuola tecnica debba dialogare con il lavoro, ma a quale prezzo e con quale idea di persona; se vogliamo studenti adattabili alle oscillazioni del mercato, oppure persone capaci di comprendere, negoziare e orientare i cambiamenti tecnologici e sociali

Gli studenti sono scesi in piazza contro la riforma degli istituti tecnici proposta dal ministro Valditara, denunciandone il carattere classista. Hanno ragione o gli studenti protestano sempre, come vorrebbe una certa lettura paternalistica del conflitto scolastico? Hanno ragione, e per capirlo occorre guardare all’idea di scuola che si intravede dietro il nuovo impianto. La revisione degli istituti tecnici, destinata a entrare in vigore dalle classi prime del 2026/2027, si colloca nel solco del

Per continuare a leggere questo articolo

Mila Spicola
Mila Spicola
Mila Spicola

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.