Riscoprire l’antica phrónesis: osare è un atto di prudenza

La saggista Catherine Van Offelen riscopre un’antica virtù greca che insegna molto al presente: un’intelligenza pratica che unisce ragione e intuizione per orientarsi nell’incertezza del mondo
È meglio affrontare o schivare? Osservare o agire? Obbedire o rischiare l’avventura? Ogni scelta poneva Catherine Van Offelen davanti a un bivio, ogni bivio rischiava di aprire una crisi. Nella sua infanzia trascorsa a Villajoyosa, una cittadina inondata di sole sulla costa della Spagna del sud, una sete esistenziale la portava a mettere tutto in discussione. «L’uomo moderno deve inventare la propria esistenza. Ma questa libertà ha qualcosa di opprimente. Davanti a sé si apre un bivio con nume