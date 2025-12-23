cibo

Ritornare ai mercati contadini per riabitare la città

Francesco Pattacini
23 dicembre 2025 • 10:00

Con i suoi prodotti biologici Campi Aperti da venticinque anni porta un’idea politica di abitare Bologna, azzerando la distanza con la campagna e creando spazi di confronto a partire dalla terra. «Sono presidi importanti per la socialità gratuita perché spazi in cui ci si incontra», spiega Carlo Farneti

Autore e copywriter freelance, i suoi articoli sono usciti su Rolling Stone e Linkiesta Gastronomika, su Zero scrive dei ristoranti internazionali che stanno arricchendo la cultura culinaria di Bologna raccontando le loro ricette su Grūmi, una newsletter di cibo e piccole storie che esce, ogni tanto, su Substack.