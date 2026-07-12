Rivedere la Casa di Pupi Avati: l’horror più anomalo di sempre

true false

Gianni Cavina. La voce distorta, da pelle d’oca, sui titoli di testa è di Gianni Cavina. E le bocche ridenti “alla Joker” sulle finestre sinistre del titolo sono opera di Antonio Avati. Dietro l’affresco truce di San Sebastiano martire – coltelli, non frecce – e dietro i dipinti del “pittore di agonie” di finzione, Buono Legnani, c’è invece la mano di Francesco Baudi, scenografo di professione. Col passare del tempo sono fiorite curiosità feticistiche intorno a La casa dalle finestre che ridon