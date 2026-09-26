Tra creazione e gaming: il videogioco è un’arte

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Il videogioco non è più soltanto il luogo in cui si gioca. È diventato uno strumento capace di costruire universi e dare una lettura ulteriore della realtà. «Le storie hanno dato origine ai libri, che a loro volta hanno dato origine alla radio, che ha dato origine al cinema, che a sua volta ha dato origine alla televisione. I videogiochi saranno il prossimo media culturale dominante, mentre i media passivi passeranno in secondo piano in misura ben illustrata dall’attuale situazione della radio».