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Noi, da dizionario, è un pronome personale invariabile rispetto al genere. Ma può anche indicare una presa di posizione specifica, persino un invito a ritrovare una voce collettiva. È proprio questa dimensione del plurale ad attraversare We Are Surging Waters (Siamo in piena), il nuovo album della contrabbassista jazz Rosa Brunello, ispirato alle energie dei movimenti collettivi che, in tutto il mondo, hanno cercato di spezzare l’inerzia e rompere il silenzio, attraverso nuove forme di consapevo