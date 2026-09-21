San Francesco e “l’invenzione” dell’America, l’idea rivoluzionaria lasciata al mondo

L’idea che ancora oggi contraddistingue l’America, e che forse siamo arrivati a identificare più con gli Stati Uniti che con l’intero continente, in termini di uguaglianza tra le persone, di rigenerazione spirituale, di possibilità aperte «agli uomini di buona volontà», nacque e si diffuse in principio grazie alle idee elaborate dal santo di Assisi

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San Francesco e l’America, il carisma del Santo di Assisi e il Nuovo Mondo. L’accostamento tra questi elementi può non sembrare il più ovvio, a prima vista, eppure le due cose sono profondamente legate. In questo 800° anniversario della morte del patrono d’Italia, infatti, oltre agli aspetti biografici e spirituali della sua vicenda e dell’ordine da lui fondato, c’è spazio per ricordare aspetti meno noti, ma non meno importanti, della sua eredità. Quando pensiamo alla storia americana, infatti,