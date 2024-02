Il cast cresciuto fino a 30 partecipanti per finire a notte fonda, dare la linea a Fiorello e stravincere la partita dello share. Negli ultimi vent’anni ci sono state solo quattro donne vincitrici. Ma in questa edizione molte di loro possono farcela

Amadeus ha detto più volte che questo dovrebbe essere il suo ultimo Sanremo prima di una pausa (il festival inizia martedì 6 febbraio, con la finale sabato e il venerdì dedicato ai duetti). Punta quindi a fare le cose in grande o quanto meno a raggiungere lo share degli anni scorsi.

Per riuscirci ha anche aumentato il numero di cantanti in gara (sono 30) e potrebbe finire ancora più tardi la notte, per dare poi la linea a Fiorello che punta a tenere ancora incollati gli zombie che sono sopravvissuti al massacro. Intanto è iniziata la conferenza stampa di presentazione del festival.

Senza favoriti

La vera notizia della vigilia è però che non c’è già un vincitore annunciato, come era stato invece l’anno scorso con Marco Mengoni (che tornerà il martedì all’Ariston come co-conduttore). I nomi più ricorrenti sono questi: Loredana Bertè, Angelina Mango e Negramaro. Fra le possibili sorprese: Dargen D’Amico, Geolier e Fiorella Mannoia. Ma poi ci sono altri possibili osservati speciali: Annalisa, Mahmood e Mr.Rain. E ancora c’è il rischio che non abbiamo incluso il nome giusto.

Purtroppo c’è un’altra tradizione radicata a Sanremo: vincono soprattutto gli uomini. Negli ultimi vent’anni ci sono state solo quattro eccezioni (Arisa, Emma, Lola Ponce e Alexia). Sarà questo l’anno giusto per cambiare questo retaggio?

