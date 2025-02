Si chiama Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore la canzone che Vale LP e Lil Jolie, finaliste di Sanremo Giovani, canteranno al Festival di Sanremo. I quattro artisti delle Nuove Proposte presentano le loro canzoni affrontandosi in due duelli diretti per conquistare l’accesso alla finale. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Vale LP, pseudonimo di Valentina Laporta, e Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio, hanno entrambe origini casertane e si conoscono dall’adolescenza. Tutte e due hanno partecipato a talent show televisivi: Vale LP nel 2021 a X Factor e Lil Jolie ad Amici. Mentre Vale LP è una cantautrice indie pop, Lil Jolie è nota nel panorama urban e trap. La loro canzone, scritta anche da Madame, mescola poesia e sensualità, parlando di amore, identità e consenso.

Il testo di Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione a quello che non fai

Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Quando sei pronto per fare l'amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore

Quando sei pronta per fare l'amore

Che a me sembra così folle non fare l'amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

I miei occhi sono recinto dal quale non puoi scappare più

Io non sono lei, la bambola che prendi e che butti giù

Prenditene una, una che ti cura

E che ti bacia in bocca solo quando vuoi tu

Una che ti scusa, che rimane muta

Che ha capito tutto, ma ci passa su

Ma sai che sono io quella giusta per te

L'unica donna che ti saprà far piangere

Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Quando sei pronto per fare l'amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore

Quando sei pronta per fare l'amore

Che a me sembra così folle non fare l'amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

Dimmi di cosa hai paura

Un uomo come te io l'ho già conosciuto

Una donna come me nessuno la rifiuta

Che sono troppo matta è cosa risaputa

Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano

A domandarti: "Ma con lei chissà come si fa"

E quando torno tardi a casa e voglio un po' di relax

Hai il coraggio anche di dirmi: "No, proprio non mi va"

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione a quello che non fai

Come non so spiegarti come

Non vuoi fare l'amore

E resti li immobile davanti a me

Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Quando sei pronto per fare l'amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore

Quando sei pronta per fare l'amore

Che a me sembra così folle non fare l'amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

Il significato

Il testo ha più piani di lettura. La canzone delle due artiste parla di vivere l’amore in modo sincero e libero, poetico e carnale, sfidando stereotipi di genere e norme sociali. Un testo che parla anche di consenso e del peso delle aspettative: «Hai il coraggio anche di dirmi: "No, proprio non mi va". Tu sembra abbia paura di me. E non do una ragione a quello che non fai. Come non so spiegarti come. Non vuoi fare l'amore», cantano le artiste. Un incoraggiamento ad amarsi, che sembra semplice, ma non lo è.

