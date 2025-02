Le novità di questa edizione (dalla conduzione riaffidata a Carlo Conti alla serata delle cover che non influisce sulla classifica definitiva, dalle Nuove proposte alla procedura di voto della finale), i concorrenti in gara, la rinuncia di Emis Killa, gli ospiti, le canzoni scelte per i duetti, i co-conduttori e il regolamento: tutto quello che serve conoscere per essere pronti alla settimana dell’Ariston

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025, una settimana più tardi rispetto al previsto. “Colpa” di Mediaset: la rete, infatti, manda in onda in chiaro il 4 e il 5 febbraio i quarti di finale di Coppa Italia di calcio, lo sport più seguito del paese. L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha dunque spiegato che lo slittamento di una settimana di Sanremo è dovuto alla volontà, nota da sempre, di non avere concorrenza durante il Festival, che tocca picchi di audience mai raggiunti nel resto dell’anno.

Sarà la prima edizione dopo il quinquennio targato Amadeus, che ha garantito un ottimo successo in termini di ascolti: il testimone è stato raccolto da Carlo Conti, un veterano di Sanremo, alla sua quarta conduzione. Il suo ritorno è stato visto da molti come un tentativo di restaurazione: dall’Ariston quest’anno sarà espulsa l’attualità. Non ci saranno monologhi, poco spazio per la politica. Ma se Sanremo diventa una sfilata di canzoni in purezza, bisogna che le canzoni siano solide. Non lo sono.

Gli artisti in gara sono 29, dopo il ritiro di Emis Killa, indagato per associazione per delinquere nell’inchiesta sugli ultras delle curve di Milan e Inter. Ci saranno quindi 29 canzoni inedite, mentre la quarta serata sarà come sempre dedicata ai duetti con ospite e quindi alle cover: quest’anno, però, non sarà rilevante ai fini della classifica finale.

Altra novità: nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui cinque finalisti, i voti non ripartiranno da zero, ma andranno ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa la serata cover). Durante la 75esima edizione vengono consegnati i premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

Tornano infine le “Nuove proposte”: quattro artisti si esibiranno in una gara separata, durante la seconda serata del Festival durante la quale verranno scelti i due brani finalisti. La finale delle Nuove proposte sarà durante la terza serata, mercoledì 13 febbraio.

Gli artisti in gara

Originariamente erano 30, poi dopo la rinuncia alla partecipazione di Emis Killa si è preferito mantenere il numero di 29 concorrenti in gara, senza una sostituzione.

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Bresh - "La tana del granchio"

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

Clara - "Febbre"

Coma_Cose - "Cuoricini"

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Fedez - "Battito"

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Giorgia - "La cura per me"

Irama - "Lentamente"

Joan Thiele - "Eco"

Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Marcella Bella - "Pelle diamante"

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Modà - "Non ti dimentico"

Noemi - "Se t'innamori muori"

Olly - "Balorda nostalgia"

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Rocco Hunt - "Mille vote ancora"

Rose Villain - "Fuorilegge"

Sarah Toscano - "Amarcord"

Serena Brancale - "Anema e core"

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"

The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"

Le canzoni e gli ospiti della serata delle cover

La quarta serata, prevista per venerdì 14 febbraio, prevede la partecipazione di una serie di artisti ospiti che, con i concorrenti, si esibiranno con delle cover. Ci sarà un vincitore finale della serata, ma i punti accumulati non si aggiungeranno a quelli delle serate precedenti. Una delle novità di Sanremo 2025, dunque, è che quella dei duetti è una gara a sé. Ecco tutti gli ospiti e le canzoni che porteranno sul palco.

Achille Lauro e Elodie - "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè

Bresh con Cristiano De André - "Creuza de mä" di Fabrizio De André

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - "L'anno che verrà" di Lucio Dalla

Clara con Il Volo - "The sound of silence" di Simon & Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira - "L'estate sta finendo" dei Righeira

Fedez con Marco Masini - "Bella stronza" di Marco Masini

Francesca Michielin e Rkomi - "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini

Francesco Gabbani con Tricarico - "Io sono Francesco" di Tricarico

Gaia con Toquinho -"La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni

Giorgia con Annalisa - "Skyfall" di Adele

Irama con Arisa - "Say something" degli A Great Big World con Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale - "Che cosa c'è" di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio - "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno

Marcella Bella con i Twin Violins - "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per caso - "Quando" di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga - "Angelo" di Francesco Renga

Noemi e Tony Effe - "Tutto il resto è noia" di Franco Califano

Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band - "Il pescatore" di Fabrizio De André

Rocco Hunt con Clementino - "Yes I know my way" di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello - "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

Sarah Toscano con gli Ofenbach - "Overdrive" degli Ofenbach con Norma Jean Martine

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - "If I ain’t got you" di Alicia Keys

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - "Amor de mi vida" dei Sottotono e "Aspettando il sole" di Neffa

Simone Cristicchi con Amara - "La cura" di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci - "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci

Willie Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga - "Un tempo piccolo" di Franco Califano

Le nostre interviste ai concorrenti in gara

In questo spazio aggiungeremo, man mano che vengono pubblicate, le interviste di Domani ai concorrenti di Sanremo. Alcune sono solo scritte, altre anche in video.

Le nuove proposte

ANSA

I quattro artisti classificati nella categoria “Nuove proposte” (in altre edizioni chiamata anche Sanremo Giovani) canteranno al Festival i brani che hanno già portato nella fase di qualificazione, che si è tenuta su Rai 1 tra il 12 novembre e il 18 dicembre 2024. I concorrenti di Sanremo Giovani erano in tutto 24. Ecco chi sono i quattro che si sono qualificati:

Vale LP e Lil Jolie - "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore"

Settembre - "Vertebre"

Maria Tomba - "Goodbye (Voglio Good Vibes)"

Alex Wyse - "Rockstar"

I co-conduttori

ANSA

Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha scelto un parterre di co-conduttori molto allargato.

Prima serata: Antonella Clerici e Gerry Scotti

Seconda serata: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

Terza serata: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

Quarta serata (cover): Mahmood e Geppi Cucciari

Finale: Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi.

Gli ospiti delle serate e il suzuki stage

Martedì 11 febbraio: Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad

Mercoledì 12 febbraio: Damiano David

Giovedì 13 febbraio: Duran Duran

Premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti

Ci saranno anche altri ospiti, destinati al Suzuki stage, il palco che come ogni anno viene affidato a uno sponsor e che nel 2025 sorge in piazza Colombo, a Sanremo. I presentatori al Suzuki stage sono Mattia Stanga e Jody Cecchetto. Queste, invece, le esibizioni previste:

Martedì 11 febbraio: Raf

Mercoledì 12 febbraio: BigMama

Giovedì 13 febbraio: Ermal Meta

Venerdì 14 febbraio: Benji & Fede

Sabato 15 febbraio: Tedua

Il programma delle 5 serate

Prima serata, martedì 11 febbraio: si ascolteranno tutte e 29 le canzoni in gara.

Seconda serata, mercoledì 12: si esibirà la metà degli artisti in gara. Le 4 “Nuove proposte” si sfideranno in una doppia sfida che porterà in finale le due canzoni vincenti.

Terza terza, giovedì 13 febbraio: si esibirà la seconda metà degli artisti in gara e ci sarà la finale tra le 2 “Nuove proposte” con proclamazione del vincitore.

Quarta serata, venerdì 14 febbraio: i 29 artisti si esibiranno insieme ai loro ospiti con le cover oppure, altra novità per questa edizione, in coppia tra loro, e verrà proclamato il vincitore della serata (che non avrà peso sulla classifica finale).

Quinta serata, sabato 15 febbraio: la finale. Si esibiranno tutti i cantanti in gara e verrà stilata una classifica delle prime cinque posizioni (comunicate senza ordine di piazzamento) che porteranno a una nuova votazione che si sommerà ai voti già ottenuti nelle serate precedenti (eccezion fatta per la serata delle cover) per decretare il vincitore del Festival.

Primafestival e Dopofestival

Prima di ogni serata andrà in onda il PrimaFestival, condotto quest’anno da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Il Dopofestival, che andrà in onda alla fine di ogni serata tranne dopo la finale, sarà invece condotto da Alessandro Cattelan. Nel programma saranno presenti Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e gli Street Clerks.

Come funzionano le giurie

Sono tre le giurie della 75esima edizione di Sanremo: il televoto, la giuria della sala stampa, tv e web, la giuria delle radio.

Durante la prima serata le 29 canzoni in gara verranno votate dalla giuria della Sala Stampa e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento.

Nella seconda e nella terza serata le canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria delle radio. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento.

Nella serata dedicata alle cover, i 29 artisti in gara saranno votati da tutte e tre le giurie: il televoto pesa per il 34%, la giuria della sala stampa, tv e web il 33%, la giuria delle radio il 33%. A fine serata verrà proclamato il vincitore dei duetti (che però non ha alcun valore ai fini della classifica finale).

Nella serata finale verranno riproposte tutte le 29 canzoni in gara, votate dalle 3 giurie e, al termine delle esibizioni, le prime 5 posizioni in classifica saranno comunicate senza ordine di piazzamento. Si procederà quindi a una nuova votazione da parte delle tre giurie dei primi 5 brani che si sommerà ai voti precedenti e questo porterà al podio e alla proclamazione della canzone vincitrice del Festival.

La Rai e il direttore artistico si riservano la facoltà, durante la quarta e la quinta serata, di comunicare o meno le classifiche generali delle 29 canzoni o di comunicarle solo parzialmente.

