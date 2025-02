Sanremo come la sora Camilla, tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia. Il detto romano arriva fino in Liguria, dove il ricorso della Rai contro la decisione del Tar regionale di far mettere a gara la concessione di Sanremo diventa punto centrale della conferenza stampa d’apertura del festival.

A cogliere la palla al balzo Gerry Scotti, co-conduttore della prima serata di Sanremo: interpellato sul possibile interesse di Mediaset sul festival quando il comune aprirà il bando, il conduttore ha smentito nel modo più categorico possibile. «È più facile che conduca il festival qui in Rai che Mediaset si compri questo carrozzone».

Non avrebbe mai sentito seriamente parlare in azienda di questa possibilità, spiega Scotti, e ricorda le parole del suo editore: «Come ha detto il mio amministratore delegato, il festival lo vedo bene alla Rai».

La questione Warner

Insomma, il Biscione sarebbe decisamente meno interessato alla kermesse di Warner Bros, che – parola dell’ad Alessandro Araimo – «valuterebbe l’opportunità di acquisire i diritti del Festival, se questa si presentasse in forme certe e definite». Si parla ancora di fantafestival, questo è chiaro, e chi conosce bene il modo di ragionare del gigante americano è scettico sul fatto che davvero Warner decida di scendere in campo per prendersi la kermesse: «Non ci pensano proprio, ci vuole una struttura pazzesca».

Nel dubbio, la Rai mette le mani avanti e annuncia una «proposta autonoma» da far avere al comune di Sanremo appena il festival sarà terminato. L’annuncio è del direttore prime time Marcello Ciannamea: la Rai punta con la mossa «sulla falsariga dell’attuale convenzione» anche in termini economici, di anticipare l’eventuale gara che il comune dovrà aprire.

Con il dettaglio che il comune – che a sua volta presenterà un ricorso al Tar per dimostrare come le assegnazioni del passato siano avvenute rispettando tutte le regole del caso – non ne era stato ancora avvertito: «Ho appreso adesso la notizia, chiederò cosa intende il dottor Ciannamea», dice a Domani il sindaco Alessandro Mager.

«Certo, se noi dobbiamo andare avanti con la manifestazione d’interesse, prenderemo in considerazione innanzitutto le proposte di chi aderirà alla manifestazione d’interesse». Tradotto, se il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar, resta poco da fare per la proposta della Rai, andranno prese in considerazioni le manifestazioni di tutti coloro che parteciperanno al bando. Ammesso che ce ne siano, oltre alla Rai.

