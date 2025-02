Si intitola Goodbye (voglio good vibes) il brano che Maria Tomba porterà al Festival di Sanremo, in gara nella categoria Nuove Proposte. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

La cantante, reduce dall’avventura di X Factor 2023, porta sul palco dell’Ariston un concentrato di ironia e spensieratezza che veicola un messaggio importante: la voglia di andare oltre alle apparenze.

Il testo di Goodbye (voglio good vibes)

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba

Cado giù, dove sono finita?

Al chiaro di luna, mi sento confusa

Non riesco a trovare un’uscita

Poi arrivi tu (Arrivi tu)

Mi proponi una sfida

Giochiamo ad amarci, ma senza toccarci

Vediamo chi cederà prima, ah

Distrattamente appoggi

Le mani sui miei fianchi

Pensando di aver vinto

Ma non lo sai, ma non lo sai, tu non lo sai che

Se ti vuoi perdere nei miei occhi blu

Devi lasciarti andare molto di più

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye (Voglio good vibes)

Oppure goodbye (Only good vibes)

Oppure goodbye

(Maria) Tomba

Déjà-vu, uno schiocco di dita

Mi basta per farti cadere ai miei piedi, anche se resto vestita

Ti dico di più, ho trovato l’uscita

Il sole che sorge mi asciuga le dita

Mi sveglio e la sfida è finita, ah

Pensavi di aver vinto

E invece no, e invece no, perché lo sai che

Se ti vuoi perdere nei miei occhi blu

Devi lasciarti andare molto di più

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye (Voglio good vibes)

Oppure goodbye (Only good vibes)

Oppure goodbye

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye

Oppure goodbye

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba

Il significato

Il brano dalle sonorità contemporanee celebra l’indipendenza, riflettendo il carattere frizzante di Maria Tomba. È una canzone che invita a dire addio alle cattive vibrazioni che ci fanno perdere il contatto con noi stessi senza però rinunciare a vivere pienamente l’esperienza umana in tutte le sue sfaccettature. «È una canzone che rappresenta davvero chi sono. È un inno alla positività e alla spensieratezza, ma allo stesso tempo parla di rimanere fedele ai propri valori», ha detto la cantante. «Volevo creare qualcosa di ironico e divertente, ma con un messaggio profondo: andare oltre alle apparenze, perché dietro a quello che mostriamo c'è sempre molto di più», ha aggiunto.

