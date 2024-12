Un miracolo di San Gennaro dopo lo scorso anno, tra le polemiche fra i giudici e le esternazioni di Morgan. La finale, per la prima volta in piazza del Plebiscito a Napoli, ha incoronato la 17enne brianzola di origini maliane. Lo show è più vivo che mai. Lo dicono anche i numeri: +17 per cento di ascolti nei live rispetto al 2023 e uno strapotere social

Ha vinto Mimì Caruso, e fino all'ultimo televoto si è giocata la vittoria di questa edizione di X Factor, la diciottesima, con Les Votives. Diciassette anni, brianzola, origini maliane, ha vinto la diciottesima edizione del talent cantando i pezzi più potenti e difficili di Mina e Lucio Dalla, l’amore tossico in Figures di Jessie Reyez, un inedito scritto da Madame e ricordando in semifinale che il Mediterraneo è un cimitero di esseri umani.

Una cosa è certa, oltre all'Ep che la vincitrice pubblicherà con Warner una volta fuori, c'è che dietro le telecamere del programma, qui in Piazza del Plebiscito a Napoli, ballano tutti.

Festeggiano sul palco e nei camerini gli artisti arrivati in finale, e nell'area hospitality anche chi non centra niente con la musica come Rocco Siffredi, Antonino Cannavacciuolo, perfino Paolo Sorrentino, venuto qui con la moglie Daniela D'Antonio, responsabile comunicazione della casa di produzione Freemantle.

Ridono i giudici di questa stagione Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia, e perfino le manovalanze di ogni tipo di solito restie ai facili entusiasmi. Festeggiano soprattutto i dirigenti Sky, Antonella d’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, e Marco Tombolini, Ceo Fremantle che hanno appena siglato un accordo di altri due anni per tenere il format su Sky.

La rinascita

Lorenzo Salvetti

Quasi un miracolo di San Gennaro dopo aver passato, lo scorso anno, dei brutti quarti d'ora a difendere l'indifendibile a partire dalle polemiche nate per le esternazioni di Morgan - e le tensioni che si respiravano nei camerini con gli altri giudici Fedez, Ambra e Dargen D'Amico. E poi a salvare dalla débâcle in extremis lo show di punta di Sky con la vincitrice Sarafine e il suo inedito Malati di gioia.

Li davano tutti per spacciati, invece ora sono qui a guardare l'ultima puntata di una grande stagione. E brindano perché i numeri hanno dato loro ragione. X Factor non è morto, come si pensava l'anno scorso, anzi, ha dimostrato di essere più vivo che mai.

Paola Iezzi

Merito soprattutto di chi ha scelto il team dei giudici, Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia. Che vanno d'accordo davvero, anche nei corridoi dei camerini. Merito di quella leggerezza che era mancata nelle edizioni precedenti.

Non solo giudizio e tensione

Les Votives

Tra le chiavi vincenti c'è l'ironia, portata nel gruppo da Jake La Furia «per la natura del suo carattere e modo di interagire, ma poi sposata e abbracciata da tutto il tavolo, Manuel compreso, che tra tutti i giurati è quello meno abituato a fare battute», mormora un autore dietro le quinte.

«Competenza alternata a una deriva a tratti comica, su un programma che per tanti anni ha puntato sulla serietà, sul giudizio, sulla tensione e sulla difficoltà. Forse prendendosi anche un po' troppo sul serio», dice un altro che non vuole essere citato.

Un'altra chiave per la riuscita dello show è stata Paola Iezzi, che ha dimostrato competenza musicale alternata al cazzeggio. Un mix che ha funzionato e ha dato nuovo smalto. E poi la conduttrice Giorgia, padrona di casa competente e ironica. Ma anche determinata a bacchettare là dove si creavano piccoli focolai di tensione.

La crescita

I Patagarri

Ma il merito è soprattutto dei numeri, in video e sui social. Enormi.

Su Sky Uno e Tv8 il programma ha registrato il +19 per cento contro l'anno precedente. In soldoni, 2,5 milioni di spettatori medi in 7 giorni (compreso il programma quotidiano X Factor daily, di 30 minuti al giorno) visibile su Sky e Now. Anche i live hanno ottenuto risultati in forte crescita con 2,1 milioni di spettatori medi e 17 per cento in più rispetto all’anno 2023.

Ma è sui social che X Factor ha sbaragliato le edizioni precedenti e anche i programmi concorrenti. Durante le audizioni, X Factor ha totalizzato 13,4 milioni di interazioni e 218,6 milioni di visualizzazioni, l'80 per cento derivanti da TikTok. Il doppio di quelle di altri programmi competitor. Durante tutte le dirette sono state 52 milioni le interazioni che riguardavano il programma (con un +321 per cento rispetto al 2023) e 1.5 miliardi le visualizzazioni dei video (+202 per cento rispetto all'anno prima) con 260mila interazioni social solo durante la messa in onda delle puntate (+57 per cento rispetto al 2023).

Per Giorgia è stata la prima volta alla conduzione dello show

Tra i punti forti di quest'edizione c'è la fanbase di Achille Lauro, che dopo X Factor andrà diretto al Festival di Sanremo dove è stato annunciato tra i concorrenti. La sua squadra di talenti, I Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti dopo cinque dirette a eliminazione è arrivata tutta alla finale. Un caso unico in diciotto stagioni.

Solo Mimì, della squadra di Manuel, ha lottato fino all'ultimo contro di loro. E poi, da sola contro tutti, ha vinto.

La piazza

Stasera ha vinto anche lo spettacolo, con 16mila persone composte in Piazza del Plebiscito a Napoli, 1.000 metri quadri di palco e 20 telecamere guidate dal regista Luigi Antonini e supportato dal direttore della fotografia Ivan Pierri. E poi le performance di Robbie Williams e Gigi D'Alessio, e quelle di un corpo di ballo composto da 40 ballerini che ha dato dinamismo allo show.

Robbie Williams è stato il super ospite della finale di X Factor 2024

Hanno vinto anche i menestrelli appena fuori dalla piazza, tra via Toledo e Vico Berio che non smettono di cantare con la loro chitarra Pino Daniele, Gigi D'Alessio e Gigi Finizio a richiesta.

Ha vinto la musica ma anche la leggerezza di cui avevamo voglia.

