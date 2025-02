Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, compirà i trent'anni solo alla fine del 2025, ma nel suo curriculum ci sono già quattro partecipazioni a Sanremo. Quest'anno sarà la quinta volta e ci sono buone ragioni per ritenerlo fra i papabili vincitori, o quanto meno come un quasi certo candidato al podio.

È una considerazione che si può fare senza neppure aver ascoltato la canzone, ma basandosi soltanto sulla storia. Le sue partecipazioni al festival sono paragonabili a una continua scalata verso la vetta. Era arrivato settimo fra le nuove proposte nel 2016; ancora settimo nel 2018. Quinto nel 2021, quarto nel 2022 e quinto un anno fa, nel 2024.

Statisticamente, significa che è sempre stato nella parte alta della classifica: ma riuscirà, prima o poi, anche a vincere? E soprattutto: riuscirà a vincere quest'anno?

L’amore per Sanremo

Intanto manifesta tutto il suo amore per Sanremo con l'ennesima partecipazione: «Il festival è un posto meraviglioso dove poter raccontare la propria musica», ha detto in un'intervista a Rai Play. È anche un ottimo lasciapassare per le classifiche degli streaming, i festival estivi e le riproduzioni in radio. Insomma, è banale dirlo, ma riuscire ad esserci così spesso è forse più importante di vincere.

Irama sembra quel compagno di classe che non si fa mai notare, non si siede in prima fila e non lo definiresti un secchione. Ogni volta dice che non ha studiato, ma poi prende sempre “7” e qualche volta si porta a casa pure un “8”.

Il legame con Sanremo si capisce anche dal fatto che è stato fra i pochi ad avere fatto il percorso inverso: prima è stato all'Ariston (nel 2016, conduttore Carlo Conti), partecipando fra le nuove proposte, e solo dopo è entrato nella scuola di Amici di Maria de Filippi (nel 2018), vincendo. Molti fanno il percorso inverso.

Il litigio con Rkomi?

Suo malgrado, nel frattempo è passato anche alla storia come l'unico cantante sanremese in lockdown, visto che nel 2021 – a causa di un test positivo nel suo staff – non ha potuto esibirsi in teatro, dovendosi accontentare dei video delle prove.

Quest'anno arriva circondato da un piccolo giallo, visto che si narra di un litigio con Rkomi, anche lui in gara. Insieme hanno fatto un tour, un album collaborativo nel 2023 e persino una fuga rocambolesca per un reality di Amazon. Ma qualcosa si sarebbe rotto.

Sarà vero, o forse sarà che certe volte le strade semplicemente si dividono. Il percorso di Irama ha invece ormai una costante: un posto prenotato all'Ariston, quasi che il tema non sia se mai vincerà il festival, ma solo quando finalmente lo farà.

