Si intitola La mia parola la canzone di Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento a Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Il quartetto si presenta per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston. I meno sanremesi di tutti, portano sul palco un brano potente che farà ballare. C’è la ricerca delle radici e la continua innovazione. Racconta tempi cupi, ma non manca l’ironia.

Il testo di La mia parola

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Suona dal basso questo gospel

È la voce di chi raccoglie le forze

Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte

È rap è blues e gin & juice

Fai il mio nome tre volte beetlejuice

Suona ancora più forte bad and boujee

Rock’n’roll lo sai party & bullshit

La voce del blocco suonerà più forte

Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte

E ho solo una word, se dico che hai la mia parola

Lo sanno i miei g, questa è la way that we live

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Il significato

L’immagine di una città fatta di cemento e smog in cui si vive e muore «senza soldi o alternative». È questo il tema centrale della canzone del produttore Shablo che fa incontrare rap e r&b su un ritmo incalzante alternando le voci dei tre “ospiti” Guè, Joshua e Tormento. Ci sono «citazioni e riferimenti ai suoni del passato», ha spiegato. «Il luogo ideale in cui ascoltare il brano è... una chiesa», ha detto e ha promesso che nella prima serata scopriremo il perché.

