Sarà una competizione dentro la competizione, quella della serata dei duetti di Sanremo 2025. In questa edizione, infatti, il direttore artistico Carlo Conti ha deciso che i voti accumulati dai cantanti in gara per le cover non si sommeranno a quelli delle altre serate. Verrà dunque proclamata la coppia vincitrice, mentre per la finale di sabato si ripartirà dai punti accumulati da ogni concorrente durante le prime tre serate all’Ariston.

La serata delle cover, secondo la scaletta, inizierà come sempre alle 20.45 e dovrebbe finire alle 1.20.

Un’altra novità di quest’anno è che i cantanti in gara possono anche decidere di duettare tra loro. Tre coppie lo faranno: Francesca Michielin e Rkomi, Achille Lauro ed Elodie, Noemi e Tony Effe. Tutti gli altri avranno invece degli ospiti, sia italiani che internazionali.

La scaletta e gli orari di uscita di ogni cantante

20.44 – Inizio del festival, introduzione della co-conduttrice Geppi Cucciari

20.45 – Carlo Conti introduce l’ospite Roberto Benigni

21.05 – Conti spiega il regolamento della serata delle cover, ricorda i codici per votare i Big in gara e dà il via al televoto

21.09 – Rose Villain e Chiello con Fiori rosa, fiori di pesco

21.15 – Ingresso del co-conduttore Mahmood

21.18 – Pubblicità

21.23 – Modà e Francesco Renga con Angelo

21.32 – Clara e Il Volo con The sound of silence

21.38 – Noemi e Tony Effe con Tutto il resto è noia

21.44 – Francesca Michielin e Rkomi con La nuova stella di Broadway

21.50 – Pubblicità

21.55 – Lucio Corsi e Topo Gigio con Nel blu dipinto di blu

22.01 – Gag di Geppi Cucciari con l’autotune

22.04 – Serena Brancale e Alessandra Amoroso con If I ain’t got you

22.10 – Conti canta con il pubblico Figli delle stelle

22.12 – Irama e Arisa con Say something

22.18 – Gaia e Toquinho con La voglia e la pazzia

22.24 – Pubblicità

22.29 – The Kolors e Sal Da Vinci con Rossetto e caffè

22.35 – Benji e Fede si esibiscono sul Suzuki Stage

22.41 – Marcella Bella e Twin Violins con L’emozione non ha voce

22.47 – Rocco Hunt e Clementino con Yes I know my way

22.53 – Pubblicità

23.00 – Esibizione di Mahmood con un medley di NLDA INTRO, Bakugo, RA TA TA, Soldi, Kobra e Tuta gold

23.08 – Francesco Gabbani e Tricarico con Io sono Francesco

23.18 – Giorgia e Annalisa con Skyfall

23.24 – Simone Cristicchi e Amara con La cura

23.30 – Pubblicità

23.35 – Sarah Toscano e Ofenbach con Overdrive

23.41 – Coma_Cose e Johnson Righeira con L’estate sta finendo

23.47 – Joan Thiele e Frah Quintale con Che cosa c’è

23.55 – Tg1 Sera

23.57 – Olly, Goran Bregović e La Wedding & Funeral Band con Il pescatore

00.03 – Elodie e Achille Lauro con A mano a mano e Folle città

00.10 – Massimo Ranieri e Neri per caso con Quando

00.16 – Willie Peyote, Tiromancino e Ditonellapiaga con Un tempo piccolo

00.22 – Pubblicità

00.27 – Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino con L’anno che verrà

00.33 – Fedez e Marco Masini con Bella stronza

00.39 – Bresh e Cristiano De Andrè con Creuza de mä

00.45 – Pubblicità

00.50 – Shablo, Guè, Joshua, Tormento e Neffa con Amor de mi vida e Aspettando il sole

00.56 – Gli ospiti Paolo Kessisoglu e la figlia Lunita cantano Paura di me (una canzone sul fenomeno degli hikikomori)

01.02 – Stop al televoto

01.03 – Collegamento con Alessandro Cattelan e il Dopofestival

01.06 – Pubblicità

01.11 – Collegamento con Rai Radio 2

01.12 – Classifica finale della serata delle cover e consegna del premio al vincitore

01.20 – Fine della quarta serata del festival

Il premio

Il premio che verrà consegnato al vincitore della serata dedicata alle cover è un’opera in vetro artistico dipinto a mano, raffigurante un vinile 33 giri: nella parte superiore si vede il profilo della Liguria immerso nel mare, mentre nella parte inferiore alcune onde si trasformano in pentagrammi. Questi spartiti riportano le prime note di tre canzoni celebri: Terra promessa di Eros Ramazzotti (1984), Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli (1994) e Soldi di Mahmood (2019).

Come funziona il voto

Gli artisti verranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%. L’artista più votato sarà proclamato vincitore della Serata cover. I punti accumulati per i duetti non varranno ai fini della classifica finale del festival.

